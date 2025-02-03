24 Канал со ссылкой на Как зовут рассказывает о древнеукраинских мужских именах, которые снова возвращаются в тренды. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления сына.

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Подборка древних мужских имен, которые возвращаются в моду

Святослав

Имя Святослав образовано от слов "святой" и "слава". В современном мире так называют целеустремленных и настойчивых мужчин, которые знают как достичь своей цели. Святославы очень коммуникабельны, поэтому имеют большой круг общения и умеют договариваться. Владельцы этого имени любят учиться и узнавать что-то новое.

Лавр

По одной из версий, это имя происходит от латинского слова laurus, что означает "лавр" или "увенчанный славой". В древности так называли мудрых и сильных мужчин. Представители этого имени – решительные и целеустремленные, поэтому стремятся достигать высот в жизни. Лавры не боятся брать ответственность на себя и всегда готовы бороться с трудностями.

Тихон

Это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "счастливый" или "тот, кому способствует удача". Такие мужчины обычно ценят душевное спокойствие и стабильность. Владельцы этого имени – доброжелательны и терпеливы. Тихоны часто являются надежной опорой для семьи и друзей.

Древние мужские имена / Фото Freepik

Маркиян

Такое имя происходит из латинского языка и означает "посвященный Марсу". В современном мире так называют отважных и смелых ребят, харизма которых очаровывает многих. Представители этого имени демонстрируют лидерские качества и умело руководят командой. Кроме этого, Маркияны отличаются способностью критически мыслить.

Платон

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "широкоплечий" или "просторный". В древности так нередко называли мужчин, которые имели философский взгляд на жизнь. Представители этого имени обычно любят узнавать что-то новое и никогда не боятся погружаться в изучение сложных вопросов. Платоны могут быть несколько замкнутыми, но всегда преданы тем, кого любят.

Какие забытые мужские имена успешно возрождаются

Имя Харитон имеет древнегреческое происхождение и переводится как "милосердный" и "любимый". Его нередко связывают с мифологией, а именно с греческими харитами – богинями очарования и красоты.

В то же время имя Елисей пришло к нам из Древней Греции и означает "благочестивый". В древности так часто называли парней, которые происходили из семей христиан.

Имя Ждан имеет славянское происхождение и переводится как "жданный" и "ожидаемый".