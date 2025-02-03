24 Канал з посиланням на Як звати розповідає про давньоукраїнські чоловічі імена, які знову повертаються у тренди. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу сина.

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Добірка стародавніх чоловічих імен, які повертаються в моду

Святослав

Ім'я Святослав утворене від слів "святий" і "слава". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Святослави дуже комунікабельні, тому мають велике коло спілкування та вміють домовлятися. Власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Лавр

За однією з версій, це ім'я походить від латинського слова laurus, що означає "лавр" або "увінчаний славою". У давнину так називали мудрих і сильних чоловіків. Представники цього імені – рішучі та цілеспрямовані, тому прагнуть досягати висот у житті. Лаври не бояться брати відповідальність на себе та завжди готові боротися з труднощами.

Тихон

Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "щасливий" або "той, кому сприяє удача". Такі чоловіки зазвичай цінують душевний спокій і стабільність. Власники цього імені – доброзичливі й терплячі. Тихони часто є надійною опорою для сім'ї та друзів.

Стародавні чоловічі імена / Фото Freepik

Маркіян

Таке ім'я походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають відважних і сміливих хлопців, харизма яких зачаровує багатьох. Представники цього імені демонструють лідерські якості та вправно керують командою. Крім цього, Маркіяни відзначаються здатністю критично мислити.

Платон

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "широкоплечий" або "просторий". У давнину так нерідко називали чоловіків, які мали філософський погляд на життя. Представники цього імені зазвичай полюбляють дізнаватися щось нове та ніколи не бояться занурюватися у вивчення складних питань. Платони можуть бути дещо замкнутими, але завжди віддані тим, кого люблять.

Які забуті чоловічі імена успішно відроджуються

Ім'я Харитон має давньогрецьке походження та перекладається як "милосердний" та "любий". Його нерідко пов'язують з міфологією, а саме з грецькими харитами – богинями чарівності й краси.

Водночас ім'я Єлисей прийшло до нас з Давньої Греції та означає "благочестивий". У давнину так часто називали хлопців, які походили з родин християн.

Ім'я Ждан має слов'янське походження та перекладається як "жданий" та "очікуваний".