Близнецы и Рыбы, вам есть что скрывать от своих партнеров, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Близнецов можно назвать королями двойной жизни. Они легко умеют менять маски, когда этого требует ситуация. Им часто надоедает стабильность в отношениях, поэтому быстро устают от рутины и ищут новых впечатлений. Этот знак зодиака может использовать свою болтливость, чтобы запутать партнера. Такие люди говорят много, но при этом ничего конкретного. Их сложно разоблачить, потому что они умело меняют тему и отвлекают внимание.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Рыбы легко попадают в водоворот чувств, а если чувствуют, что в отношениях чего-то не хватает, могут искать утешение на стороне. Измена для этого знака зодиака становится часто результатом эмоционального голода или внутреннего конфликта. Они ищут душевного тепла, если не получают его в своих отношениях. Их способность врать почти незаметно помогает избежать разоблачения. Кроме этого, они часто оправдывают свои действия перед собой, убеждая, что это лишь "временная слабость".

Гороскоп для Рыб