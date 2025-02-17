Близнюки й Риби, вам є що приховувати від своїх партнерів, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Близнюків можна назвати королями подвійного життя. Вони легко вміють змінювати маски, коли цього потребує ситуація. Їм часто набридає стабільності у стосунках, тому швидко втомлюються від рутини й шукають нових вражень. Цей знак зодіаку може використовувати свою балакучість, щоб заплутати партнера. Такі люди говорять багато, але водночас нічого конкретного. Їх складно викрити, бо вони вміло змінюють тему й відвертають увагу.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп для Близнюків

Риби

Риби легко потрапляють у вир почуттів, а якщо відчувають, що в стосунках чогось бракує, можуть шукати розраду на стороні. Зрада для цього знаку зодіаку стає часто результатом емоційного голоду чи внутрішнього конфлікту. Вони шукають душевного тепла, якщо не отримують його у своїх стосунках. Їхня здатність брехати майже непомітно допомагає уникнути викриття. Крім цього, вони часто виправдовують свої дії перед собою, переконуючи, що це лише "тимчасова слабкість".

Гороскоп для Риб

Гороскоп для Риб