Овен и Скорпион, такой второй шанс можно расценивать по-разному. Возможно, кому-то удастся таки закрыть старый гештальт, а кто-то захочет всем сердцем вернуться туда, пишет LifeStyle 24.

Овен

Для Овнов сентябрь – время ностальгии. К некоторым представителям может вернуться человек, с которым когда-то были глубокие эмоциональные связи. Астрологи называют это шансом закрыть старые раны или восстановить теплые отношения. В этом случае главное слушать свое сердце, а не страхи.

Гороскоп для Овнов

Скорпион

У Скорпионов прошлое проявится ярко и, возможно, даже неспокойно. Кто-то, кто оставил сильный след в жизни этого знака, снова появится на горизонте. Это может стать как соблазном, так и возможностью поставить точку и идти дальше. Однако астрологи рекомендуют слушать свое сердце и, возможно, опустить момент с прошлым, чтобы оно не мешало смотреть в светлое и счастливое будущее.

Гороскоп для Скорпионов

