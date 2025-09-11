Овен і Скорпіон, такий другий шанс можна розцінювати по-різному. Можливо, комусь вдасться таки закрити старий гештальт, а хтось захоче усім серцем повернутись туди, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Кому зі знаків зодіаку пощастить в п'ятницю, 12 вересня

Овен

Для Овнів вересень – час ностальгії. До деяких представників може повернутись людина, з якою колись були глибокі емоційні зв'язки. Астрологи називають це шансом закрити старі рани або відновити теплі стосунки. У цьому випадку головне слухати своє серце, а не страхи.

Гороскоп для Овнів

Скорпіон

У Скорпіонів минуле проявиться яскраво й, можливо, навіть неспокійно. Хтось, хто залишив сильний слід у житті цього знака, знову з'явиться на горизонті. Це може стати як спокусою, так і можливістю поставити крапку та йти далі. Однак астрологи рекомендують слухати своє серце і, можливо, опустити момент із минулим, щоб воно не заважало дивитись у світле та щасливіше майбутнє.

Гороскоп для Скорпіонів

Раніше зірки відкрили карти на деякі знаки зодіаку, адже виявили, що вони постійно вдаються до брехні.