Дева и Козерог, во второй половине месяца будете работать на максимум. Вы можете достичь результатов, которые заложат прочный фундамент для надежного будущего, пишет LifeStyle 24.

Дева

Вторая половина сентября станет для Дев временем структурированности и дисциплины. Будет шанс завершить дела, которые долго откладывали, и поставить четкие цели на будущее. Астрологи называют этот период таким, когда сосредоточенность может дать такие плоды, которые ранее не удавалось достичь другими усилиями.

Козерог

Козерогам может повезти реализовать амбициозные планы. Они почувствуют прилив сил и получат поддержку там, где раньше было сложно. Продуктивность возрастет настолько, что даже сложные задачи будут казаться очень простыми. Астрологи рекомендуют держать такой боевой настрой на высоте и тогда, возможно, удастся реализовать больше, чем было в первоначальных планах.

