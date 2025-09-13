Дева, Козерог и Водолей, астрологи говорят, что вам не хватает спонтанности, нежности и страсти. Однако стоит помнить, что настоящий поцелуй рождается из чувств, и даже самый сдержанный знак может научиться целоваться так, что это запомнится навсегда, пишет LifeStyle 24.

Дева

Девы слишком рациональны даже в поцелуях. Они могут слишком контролировать процесс или волноваться, все ли "правильно". Из-за такого подхода поцелуй иногда выглядит сухим и сдержанным, вместо того, чтобы быть эмоциональным.

Козерог

Козерогам сложно расслабиться и просто отдаться моменту. Их поцелуи могут казаться слишком сдержанными или "официальными". Представители знака раскрываются только со временем, однако на первых этапах впечатление оставляют не самое яркое.

Водолей

Для Водолеев поцелуй – это не всегда о чувствах. Они часто отстранены и больше думают, чем чувствуют. Это может делать их поцелуи холодными и механическими, где нет ни одной романтической искры.

