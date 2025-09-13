Діва, Козоріг і Водолій, астрологи кажуть, що вам бракує спонтанності, ніжності та пристрасті. Однак варто пам'ятати, що справжній поцілунок народжується з почуттів, і навіть найстриманіший знак може навчитись цілуватись так, що це запам'ятається назавжди, пише LifeStyle 24.

Діва

Діви занадто раціональні навіть у поцілунках. Вони можуть надто контролювати процес або хвилюватись, чи все "правильно". Через такий підхід поцілунок іноді виглядає сухим і стриманим, замість того, щоб бути емоційним.

Козоріг

Козорогам складно розслабитись і просто віддатись моменту. Їхні поцілунки можуть здаватись надто стриманими чи "офіційними". Представники знаку розкриваються лише з часом, однак на перших етапах враження залишають не найяскравіше.

Водолій

Для Водоліїв поцілунок – це не завжди про почуття. Вони часто відсторонені й більше думають, ніж відчувають. Це може робити їхні поцілунки холодними й механічними, де немає жодної романтичної іскри.

