Близнецы и Стрелец, ваш секрет удачи будет заключаться в том, что умеете ловить момент и не боитесь прибегать к конкретным действиям, пишет LifeStyle 24.

Обратите внимание Раков поставят перед серьезным выбором: гороскоп на 8 сентября

Близнецы

На стороне Близнецов будут легкость и скорость принятия решений. Уже на этой неделе любые встречи, переговоры или даже случайные знакомства будут приносить пользу. Удача будет сопутствовать в общении, обучении и коротких путешествиях. Астрологи рекомендуют в этот период много фотографироваться или снимать видео, чтобы зафиксировать один из самых счастливых периодов жизни.

Гороскоп для Близнецов

Стрелец

Врожденный авантюризм на этой неделе приведет к приятным сюрпризам. Возможно выгодное предложение, неожиданный подарок или путешествие. Стрельцы будто окажутся в потоке, где все будет складываться в их пользу. Стоит также помнить, что такая белая полоса в жизни является полностью заслуженной.

Гороскоп для Стрельцов

Также в сентябре кого-то ждет повышение. Так повезет только двум знакам зодиака.