Близнюки та Стрілець, ваш секрет удачі полягатиме у тому, що вмієте ловити момент і не боїтесь вдаватись до конкретних дій, пише LifeStyle 24.

Близнюки

На боці Близнюків будуть легкість і швидкість прийняття рішень. Уже цього тижня будь-які зустрічі, переговори чи навіть випадкові знайомства будуть приносити користь. Удача супроводжуватиме у спілкуванні, навчанні та коротких подорожах. Астрологи рекомендують у цей період багато фотографуватись або знімати відео, щоб зафіксувати один із найщасливіших періодів життя.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Вроджений авантюризм цього тижня приведе до приємних сюрпризів. Можлива вигідна пропозиція, несподіваний подарунок або подорож. Стрільці ніби опиняться у потоці, де все складатиметься на їхню користь. Варто також пам'ятати, що така біла смуга у житті є повністю заслуженою.

Гороскоп для Стрільців

