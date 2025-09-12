Последний день перед выходными может удивлять своими вызовами и непредсказуемыми ситуациями, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп на 12 сентября для Овнов

Сегодня Овны должны довериться интуиции. Только ваш внутренний голос сможет подсказать как будет лучше в той или иной ситуации.

Гороскоп на 12 сентября для Тельцов

При принятии важных решений спросите совета у близких людей. Они могут подсказать дельную мысль, которая поможет избежать неприятностей.

Гороскоп на 12 сентября для Близнецов

Если есть такая возможность, то лучше останьтесь дома. Избегайте сегодня любых дальних поездок.

Гороскоп на 12 сентября для Раков

День может показаться напряженным. Попробуйте сохранять холодный рассудок и не поддаваться своим эмоциям.

Гороскоп на 12 сентября для Львов

Вечер пятницы посвятите родным и домашним делам. Рабочую неделю таки стоит завершить на приятной ноте.

Гороскоп на 12 сентября для Дев

Сегодня, в пятницу, Девы будут очень продуктивными. Вам удастся закрыть немало хвостов, поэтому работы с понедельника будет намного меньше.

Гороскоп на 12 сентября для Весов

Пришло время позаботиться о своем здоровье. Первым делом откажитесь от вредной пищи и найдите время для занятий спортом.

Гороскоп на 12 сентября для Скорпионов

Скорпионы будут озабочены финансовыми делами. Не будет устраивать то, что денег постоянно не хватает. Однако астрологи говорят, что стоит пойти на определенные риски, если хотите иметь больше.

Гороскоп на 12 сентября для Стрельцов

Возможно, для Стрельцов настало время перемен. Прибегайте больше к действиям, чем к размышлениям, и тогда результат будет быстрее.

Гороскоп на 12 сентября для Козерогов

Энергия пятницы придаст решительности действиям Козерогов. Во второй половине дня даже удастся решить проблемы личного характера.

Гороскоп на 12 сентября для Водолеев

Рассеянность и невнимательность могут помешать Водолеям быть продуктивными. Также могут возникнуть трудности в общении с близкими людьми.

Гороскоп на 12 сентября для Рыб

Если будете переоценивать свои возможности, то сможете попасть впросак. Лучше смотрите правде прямо в глаза, чем будете прикрываться "розовыми очками".

