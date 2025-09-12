Последний день перед выходными может удивлять своими вызовами и непредсказуемыми ситуациями, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 сентября для Овнов

Сегодня Овны должны довериться интуиции. Только ваш внутренний голос сможет подсказать как будет лучше в той или иной ситуации.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 сентября для Тельцов

При принятии важных решений спросите совета у близких людей. Они могут подсказать дельную мысль, которая поможет избежать неприятностей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 сентября для Близнецов

Если есть такая возможность, то лучше останьтесь дома. Избегайте сегодня любых дальних поездок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 сентября для Раков

День может показаться напряженным. Попробуйте сохранять холодный рассудок и не поддаваться своим эмоциям.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 12 сентября для Львов

Вечер пятницы посвятите родным и домашним делам. Рабочую неделю таки стоит завершить на приятной ноте.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 12 сентября для Дев

Сегодня, в пятницу, Девы будут очень продуктивными. Вам удастся закрыть немало хвостов, поэтому работы с понедельника будет намного меньше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 сентября для Весов

Пришло время позаботиться о своем здоровье. Первым делом откажитесь от вредной пищи и найдите время для занятий спортом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 сентября для Скорпионов

Скорпионы будут озабочены финансовыми делами. Не будет устраивать то, что денег постоянно не хватает. Однако астрологи говорят, что стоит пойти на определенные риски, если хотите иметь больше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 сентября для Стрельцов

Возможно, для Стрельцов настало время перемен. Прибегайте больше к действиям, чем к размышлениям, и тогда результат будет быстрее.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 сентября для Козерогов

Энергия пятницы придаст решительности действиям Козерогов. Во второй половине дня даже удастся решить проблемы личного характера.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 сентября для Водолеев

Рассеянность и невнимательность могут помешать Водолеям быть продуктивными. Также могут возникнуть трудности в общении с близкими людьми.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 сентября для Рыб

Если будете переоценивать свои возможности, то сможете попасть впросак. Лучше смотрите правде прямо в глаза, чем будете прикрываться "розовыми очками".

Также астрологи рассказали, кому среди всех знаков зодиака сегодня очень сильно повезет.