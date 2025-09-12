Останній день перед вихідними може дивувати своїми викликами та непередбачуваними ситуаціями, пише LifeStyle 24.

Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 вересня для Овнів

Сьогодні Овни мають довіритись інтуїції. Тільки ваш внутрішній голос зможе підказати як буде краще у тій чи іншій ситуації.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 вересня для Тельців

При ухваленні важливих рішень запитайте поради у близьких людей. Вони можуть підказати слушну думку, яка допоможе уникнути неприємностей.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 вересня для Близнюків

Якщо є така можливість, то краще залиштесь вдома. Уникайте сьогодні будь-яких далеких поїздок.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 вересня для Раків

День може видатись напруженим. Спробуйте зберігати холодний розум і не піддаватись своїм емоціям.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 12 вересня для Левів

Вечір п'ятниці присвятіть рідним і домашнім справам. Робочий тиждень таки варто завершити на приємній ноті.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 вересня для Дів

Сьогодні, у п'ятницю, Діви будуть дуже продуктивними. Вам вдасться закрити чимало хвостів, тому роботи з понеділка буде набагато менше.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 вересня для Терезів

Настав час попіклуватись про своє здоров'я. Першим ділом відмовтесь від шкідливої їжі та знайдіть час для занять спортом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 вересня для Скорпіонів

Скорпіони будуть заклопотані фінансовими справами. Не влаштовуватиме те, що грошей постійно бракує. Однак астрологи кажуть, що варто піти на певні ризики, якщо бажаєте мати більше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 вересня для Стрільців

Можливо, для Стрільців настав час змін. Вдавайтесь більше до дій, ніж до роздумів, і тоді результат буде швидшим.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 вересня для Козорогів

Енергія п'ятниці додасть рішучості діям Козорогів. У другій половині дня навіть вдасться розв'язати проблеми особистого характеру.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 вересня для Водоліїв

Розсіяність і неуважність можуть завадити Водоліям бути продуктивними. Також можуть виникнути труднощі у спілкуванні з близькими людьми.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 вересня для Риб

Якщо переоцінюватимете свої можливості, то зможете втрапити у халепу. Краще дивіться правді прямо в очі, ніж будете прикриватись "рожевими окулярами".

Також астрологи розповіли, кому серед усіх знаків зодіаку сьогодні дуже сильно пощастить.