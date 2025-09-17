Как правильно молиться перед иконой Божьей Матери "Неопалимая Купина" – рассказывает LifeStyle24. Наша редакция собрала самые мощные молитвы, с которыми вы можете обратиться к Деве Марии.

Какие молитвы читают перед иконой Богородицы "Неопалимая Купина"?

О, Пресвятая и Преблагословенная Матерь Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе перед святой и пречестной иконой Твоей, которой Ты дивные и преславные чудеса являешь, от огненного сожжения и молниеносного грома жилища и города наши спасаешь, больных исцеляешь и все благие намерения наши хорошо исполняешь. Смиренно молим Тебя, всесильная рода нашего Заступница, сподоби и нас, немощных и грешных, Твоего материнского участия и помощи. Спаси и сохрани, Владычице, под покровом милости Твоей Церковь Твою, всю страну нашу православную, всех воинов, пожарных, врачей, спасателей и всех нас, припадающих к Тебе с верой и любовью и сердечно просим со слезами Твоего заступничества. Аминь.

Владычице Всемилостивая, умилосердись над нами, ибо обременены мы многими грехами и не имеем отваги обратиться ко Христу Господу и просить Его о помиловании и прощении, но Тебя просим Его умолить, Матерь Его по плоти. Ты же, Всеблагая, протяни к Нему богоугодные руки Твои и заступись за нас пред благостью Его, испрашивая нам прощения прегрешений наших, благочестивой и мирной жизни, благой христианской кончины и доброго ответа на Страшном суде Его. Наиболее же во время грозного посещения Божия, когда загорятся огнем дома наши, или молниеносным громом напуганы будем, яви нам милостивое Твое заступничество и могучую помощь. Чтобы, спасенные всесильными Твоим ко Господу молитвами, временного наказания Божия здесь избавились и вечное блаженство райское унаследовали и со всеми святыми воспевали пречестное и величественное имя Пресвятой Троицы, Отца, и Сына, и Святого Духа, и Твое великое к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

Царице Небесная, Владычице наша, Мати Творца, Господа славы и Владыки всяческих! Тобою, Царь над царями и Господин над господами, земли нам показали. Ты Мать Мира и всего живого, что когда-то в утробе Твоей носила Иисуса и обнимала Младенца Божьего. Сегодня мы прибегаем к Тебе, как к незыблемым стенам и заступничеству: призри на милосердие, Богородице, на озлобление наше и исцели души и тела от болезней. За дни осени нас защитой благодати Твоей, во тьме же ночью просвети светом свыше всего. Богородице, Ты царствуешь, стоя перед престолом Святой Троицы. Смилуйся над нами и пришли нам свою помощь. Во веки веков, Аминь!

Икона Божьей Матери "Неопалимая Купина" / Фото Pinterest

Значение иконы Богородицы "Неопалимая Купина"