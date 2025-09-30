back button
укррус
lifestyle 24 Поздравления День ангела 30 сентября: кто сегодня празднует именины
time for reading3 мин

День ангела 30 сентября: кто сегодня празднует именины

Влада Пономарева
Основные тезисы
  • 30 сентября отмечают День ангела владельцы имен Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр и Семен.
  • Эти имена имеют разное происхождение: от греческого, древнееврейского до славянского, и каждое имеет свое значение.
Кто празднует День ангела 30 сентября
Кто празднует День ангела 30 сентября / Коллаж LifeStyle24

30 сентября люди с именами Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр и Семен празднуют День ангела. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен. Подробнее о поздравлениях с Днем ангела – читайте в нашем материале.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года

Кто празднует День ангела 30 сентября?

  • Алексей – имеет греческое происхождение и означает "защитник" или "тот, что оберегает".
  • Петр – пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "камень" или "скала".
  • Семен – имеет древнееврейские корни и переводится как "услышанный Богом".
  • Александр – это имя имеет греческое происхождение и означает "защитник".
  • Михаил – такое имя имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "подобный Богу".
  • Матвей – имеет древнееврейские корни и переводится как "дарованный Богом".
  • Григорий – имеет греческое происхождение и означает "бодрый" или "тот, кто не спит".
  • Леонид – происходит от греческого слова, которое трактуется как "подобный льву".
  • Василий – это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "царский".
  • Вячеслав – имеет славянские корни и означает "самый славный".

Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и проза

Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!

Поздравления с Днем ангелаПоздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***
Поздравляю с Днем ангела. Хочу тебе пожелать искренней доброты сердца, приятных сюрпризов жизни и больших успехов в твоих делах, отличного настроения и замечательных жизненных идей, уверенных сил и замечательных друзей.

***
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали процветание и успех.

Поздравления с Днем ангела Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***
Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.