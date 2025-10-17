День Святого Николая – особая пора, когда каждый ожидает найти под подушкой заветный сюрприз как награду за хорошее поведение. О дате этого праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Когда приходит Святой Николай в Украине?

В 2023 году в Украине произошло значительное изменение, которое повлияло на дату празднования. В связи с переходом Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь, дата Дня Святого Николая, как и большинства неподвижных церковных праздников, сместилась на 13 дней назад.

Так, если раньше в Украине Святого Николая праздновали 19 декабря, то теперь официально его отмечают 6 декабря. Именно в ночь с 5 на 6 декабря послушные дети находят подарки под подушкой.

День Святого Николая в Украине / Фото Freepik

День Святого Николая: какая история праздника?

Николай Чудотворец родился примерно в III веке в городе Патар, что в Малой Азии. Он воспитывался в богатой христианской семье. В юности Николай потерял родителей и унаследовал значительное состояние, которое решил отдать нуждающимся.

Через некоторое время мужчина стал епископом в городе Мира. Он прославился своей безграничной добротой, милосердием и многочисленными чудесами. Николай защищал несправедливо осужденных и помогал бедным, делая это всегда тайно, отмечают в Храме Успения Богородицы Пирогощей ПЦУ.

Традиции Дня Святого Николая