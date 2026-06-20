Это уникальный период, который дарит нам самый длинный световой день и самую короткую ночь в году. Наши предки верили, что в это время граница между земным и потусторонним мирами становится чрезвычайно тонкой, поэтому относились к этому празднику с большим уважением. Подробнее о том, чего нельзя делать в День летнего солнцестояния 2026 года, пишет 24 Канал.

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Что нельзя делать в День летнего солнцестояния 2026 года?

Чтобы сохранить гармонию и привлечь удачу, в этот День летнего солнцестояния стоит избегать многих привычных вещей. В частности, главный запрет касается негативных эмоций. Нельзя ссориться, ругаться, поддаваться агрессии или провоцировать конфликты с близкими. Даже обычное раздражение или обиды способны привлечь в жизнь серьезные неприятности и болезни. Также нельзя погружаться в отчаяние, плакать или грустить, ведь солнцестояние усиливает то внутреннее состояние, в котором находится человек.

Особое внимание следует уделить быту и отношению к природе. В этот магический день не стоит лениться и проводить время в грязном доме. Однако начинать генеральную уборку, ремонт или тяжелую работу на земле тоже не рекомендуется.

День летнего солнцестояния 2026 / Фото Magnific

В День летнего солнцестояния лучше воздержаться от использования острых предметов, огня и ножей без крайней необходимости, поскольку существует высокий риск получить травму. Кроме того, народные приметы запрещают причинять вред живой природе. Так, нельзя ломать ветки деревьев, бесцельно срывать цветы или топтать траву, ибо можно разгневать силы природы и лишиться их защиты.

К тому же не стоит принимать важные, судьбоносные решения в порыве эмоций, одалживать деньги или открывать кошелек перед незнакомцами, чтобы не лишиться собственного богатства.

В котором часу наступит летнее солнцестояние в 2026 году?

В 2026 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 11:25 по киевскому времени. В этот момент Солнце поднимется в самую высокую точку над горизонтом.