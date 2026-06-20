Це унікальний період, який дарує нам найдовший світловий день і найкоротшу ніч у році. Наші предки вірили, що в цей час межа між земним та потойбічним світами стає надзвичайно тонкою, тому ставилися до свята з неабиякою повагою. Детальніше про те, що не можна робити у День літнього сонцестояння 2026 – пише 24 Канал.

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Що не можна робити у День літнього сонцестояння 2026?

Щоб зберегти гармонію та привернути удачу, у цей День літнього сонцестояння варто уникати багатьох звичних речей. Зокрема, головна заборона стосується негативних емоцій. Не можна сваритися, лаятися, піддаватися агресії чи провокувати конфлікти з близькими. Навіть звичайне роздратування чи образи здатні залучити в життя серйозні неприємності та хвороби. Також не можна занурюватися в розпач, плакати чи сумувати, адже сонцестояння примножує той внутрішній стан, у якому перебуває людина.

Окрему увагу слід приділити побуту та ставленню до природи. У цей магічний день не варто лінуватися і проводити час у брудному домі. Однак починати генеральне прибирання, ремонт чи важку працю на землі теж не рекомендують.

День літнього сонцестояння 2026 / Фото Magnific

У День літнього сонцестояння краще утриматися від використання гострих предметів, вогню та ножів без нагальної потреби, оскільки існує високий ризик травмуватися. Крім того, народні прикмети забороняють шкодити живій природі. Так, не можна ламати гілки дерев, безцільно рвати квіти чи топтати траву, бо можна розгнівати сили природи і позбутися їхнього захисту.

До того ж не варто ухвалювати важливі доленосні рішення в пориві емоцій, позичати гроші чи відкривати гаманець перед незнайомцями, щоб не позбутися власного багатства.

О котрій годині буде літнє сонцестояння у 2026 році?

У 2026 році літнє сонцестояння відбудеться 21 червня об 11:25 за київським часом. У цей момент Сонце підніметься на найвищу точку над горизонтом.