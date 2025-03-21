Телец, Дева, Скорпион и Козерог, вы не играете в любовь, а строите крепкие и долговременные отношения, где честность и преданность – превыше всего, пишет LifeStyle24.

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Телец

Этот знак зодиака называют олицетворением стабильности и преданности. Если Тельцы влюбляются, то это искренне и надолго. Они предпочитают комфорт, доверие и спокойствие в отношениях, и никогда не будут рисковать этими ценностями ради мимолетной интриги.

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Дева

Девы настоящие перфекционисты в отношениях. Они вкладывают душу в любовь и ценят стабильность. Для этого знака зодиака измена считается нарушением моральных принципов, чего они не могут себе позволить.

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Скорпион

Несмотря на то, что Скорпион – очень страстный знак зодиака, он никогда не изменит, ведь, если влюбляется, то это навсегда. Для них очень важна эмоциональная глубина и преданность в отношениях, поэтому никогда не предадут того, кого любят. Кроме того, Скорпионы очень ревнивы, поэтому относятся к вопросу верности с большой серьезностью.

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Козерог

Козероги очень серьезные и ответственные партнеры. Они не предпочитают легкомысленные отношения и никогда не изменяют тем, кого любят по-искреннему. В приоритете остаются репутация и стабильность, поэтому отношения для них очень важны. Козероги ищут стабильности, а не эмоциональных качелей.

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Летний отпуск не за горами, поэтому астрологи рекомендуют планировать отдых отныне.