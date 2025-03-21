Телець, Діва, Скорпіон і Козоріг, ви не граєте у любов, а будуєте міцні й довготривалі стосунки, де чесність і відданість – понад усе, пише LifeStyle24.

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Телець

Цей знак зодіаку називають уособленням стабільності та відданості. Якщо Тельці закохуються, то це щиро й надовго. Вони віддають перевагу комфорту, довірі та спокою у стосунках, й ніколи не ризикуватимуть цими цінностями заради швидкоплинної інтриги.

Гороскоп для Тельців

Діва

Діви справжні перфекціоністи в стосунках. Вони вкладають душу у кохання та цінують стабільність. Для цього знака зодіаку зрада вважається порушенням моральних принципів, чого вони не можуть собі дозволити.

Гороскоп для Дів

Скорпіон

Попри те, що Скорпіон – дуже пристрасний знак зодіаку, він ніколи не зрадить, адже, якщо закохується, то це назавжди. Для них дуже важлива емоційна глибина та відданість у стосунках, тому ніколи не зрадять того, кого кохають. Крім того, Скорпіони дуже ревниві, тому ставляться до питання вірності з великою серйозністю.

Гороскоп для Скорпіонів

Козоріг

Козороги дуже серйозні та відповідальні партнери. Вони не надають переваги легковажним стосункам і ніколи не зраджують тим, кого люблять по-щирому. У пріоритеті залишаються репутація та стабільність, тому відносини для них дуже важливі. Козороги шукають стабільності, а не емоційних гойдалок.

Гороскоп для Козорогів

Літня відпустка не за горами, тому астрологи рекомендують планувати відпочинок відтепер.