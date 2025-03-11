Международный день сантехника основал Всемирный совет сантехники в 2010 году. Главная цель праздника – подчеркнуть важность этой профессии и привлечь внимание к вопросам водоснабжения и санитарии в разных странах мира. По данным ООН, даже в XXI веке около 2 миллиардов людей не имеют доступа к чистой воде и надлежащих санитарных условий. Кроме этого, этот праздник способствует распространению знаний о водосбережении и эффективном использовании водных ресурсов, рассказывает 24 Канал.
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По случаю Международного дня сантехника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте своим родным, друзьям и знакомым, которые выполняют такую важную работу.
Поздравления с Международным днем сантехника 2025: картинки, проза и стихи
С Днем сантехника! Желаю крепкого здоровья, исправных инструментов, легкой работы, уважения и искренней благодарности за большой труд, семейного благополучия и достатка, счастья в душе и любви в сердце.
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Пусть из крана жизни течет рекой счастья, пусть в нужную минуту находится тот самый ключ под успех. С профессиональным праздником тебя. Желаю здоровья и крепкой нервной системы, славной работы и яркой красочной жизни с хорошей погодой и отличным настроением.
Поздравление с Международным днем сантехника / Коллаж LifeStyle24
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Человека-выручалочку современной жизни, замечательного сантехника поздравляю с профессиональным праздником. Желаю исправной работы и искренней благодарности, чтобы под рукой всегда были нужные гайки и ключи, желаю крепкого здоровья и отличного настроения, энтузиазма деятельности, удачи в делах и верной любви.
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Тобі, сантехнік дорогий,
Ми присвячуємо привітання!
Сьогодні свято у тебе,
І ми, трішечки з хвилюванням,
Хочемо привітати, і сказати,
Що всі тебе ми поважаємо,
Твоя праця в пошані, знаєш сам,
Тобі ми щастя лише бажаємо!
Поздравление с Международным днем сантехника / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляем с Днем сантехника! Пусть ваши руки всегда берегут и заботятся о комфорте и уюте в каждом доме. Желаю вам безграничной благодарности клиентов, вдохновения и новых творческих достижений в вашем деле. Пусть каждый ваш проект будет воплощением мастерства и заботы о благосостоянии и удобстве других. Поздравляю с профессиональным праздником!
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По случаю Дня сантехника хочу отдать дань уважения и выразить благодарность за вашу важную работу. Ваши невидимые для многих трудности и усилия, направлены на обеспечение комфорта и безопасности в каждом доме, является настоящей ценностью. Желаю вам всегда иметь большой запас терпения, профессионального мастерства и большой благодарности за ваш важный труд. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и благодарностью от тех, кому вы помогаете. Счастливого вам праздника!
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Нехай системи опалення та водопостачання
Працюють, не знаючи турбот.
Нехай у Вашому домі буде тепло,
Щоб з кранів і труб ніколи не текло.
Успіхів й здоров'я Вам бажаємо
Та з Днем сантехніка вітаємо.
Поздравление с Международным днем сантехника / Коллаж LifeStyle24
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Сантехніку спасибі говоримо
Ми за його нелегку роботу,
І від душі завжди дякуємо,
Адже без води сидіти кому охота?
Сантехнік нам допоможе всім завжди,
Де кран, а де трубу змінити нам потрібно,
Ми вітаємо зі святом його
Сьогодні разом, весело і дружно!
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