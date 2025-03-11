Міжнародний день сантехніка започаткувала Всесвітня рада сантехніки у 2010 році. Головна мета свята – підкреслити важливість цієї професії та привернути увагу до питань водопостачання і санітарії в різних країнах світу. За даними ООН, навіть у XXI столітті близько 2 мільярдів людей не мають доступу до чистої води та належних санітарних умов. Крім цього, це свято сприяє поширенню знань про водозбереження та ефективне використання водних ресурсів, розповідає 24 Канал.

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З нагоди Міжнародного дня сантехніка наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним, друзям і знайомим, які виконують таку важливу роботу.

Привітання з Міжнародним днем сантехніка 2025: картинки, проза й вірші

З Днем сантехніка! Бажаю міцного здоров'я, справних інструментів, легкої роботи, поваги й щирої подяки за велику працю, сімейного добробуту і достатку, щастя в душі й любові в серці.

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Нехай з крана життя тече рікою щастя, нехай в потрібну хвилину знаходиться той самий ключ під успіх. З професійним святом тебе. Бажаю здоров'я і міцної нервової системи, славної роботи і яскравого барвистого життя з хорошою погодою і відмінним настроєм.

Привітання з Міжнародним днем сантехніка / Колаж LifeStyle24

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Людину-виручалочку сучасного життя, чудового сантехніка вітаю з професійним святом. Бажаю справної роботи й щирої вдячності, щоб під рукою завжди були потрібні гайки та ключі, бажаю міцного здоров’я та чудового настрою, ентузіазму діяльності, удачі в справах і вірної любові.

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Тобі, сантехнік дорогий,

Ми присвячуємо привітання!

Сьогодні свято у тебе,

І ми, трішечки з хвилюванням,

Хочемо привітати, і сказати,

Що всі тебе ми поважаємо,

Твоя праця в пошані, знаєш сам,

Тобі ми щастя лише бажаємо!

Привітання з Міжнародним днем сантехніка / Колаж LifeStyle24

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Вітаємо з Днем сантехніка! Нехай ваші руки завжди бережуть і дбають про комфорт та затишок у кожному будинку. Бажаю вам безмежної вдячності клієнтів, натхнення та нових творчих здобутків у вашій справі. Хай кожен ваш проєкт буде втіленням майстерності та турботи про добробут і зручність інших. Вітаю з професійним святом!

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З нагоди Дня сантехніка хочу віддати шану та висловити вдячність за вашу важливу роботу. Ваші невидимі для багатьох труднощі та зусилля, спрямовані на забезпечення комфорту та безпеки у кожному будинку, є справжньою цінністю. Бажаю вам завжди мати великий запас терпіння, професійної майстерності та великої вдячності за вашу важливу працю. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю та вдячністю від тих, кого ви допомагаєте. Щасливого вам свята!

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Нехай системи опалення та водопостачання

Працюють, не знаючи турбот.

Нехай у Вашому домі буде тепло,

Щоб з кранів і труб ніколи не текло.

Успіхів й здоров'я Вам бажаємо

Та з Днем сантехніка вітаємо.

Привітання з Міжнародним днем сантехніка / Колаж LifeStyle24

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Сантехніку спасибі говоримо

Ми за його нелегку роботу,

І від душі завжди дякуємо,

Адже без води сидіти кому охота?

Сантехнік нам допоможе всім завжди,

Де кран, а де трубу змінити нам потрібно,

Ми вітаємо зі святом його

Сьогодні разом, весело і дружно!

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