Мол, если девушка сядет на углу стола, то не выйдет замуж в течение следующих семи лет. Правда ли это – рассказывает LifeStyle24.

Правда ли, что нельзя сидеть на углу стола, потому что не выйдешь замуж?

Во многих украинских семьях предостерегают, что нельзя молодым девушками сидеть на углу стола. Ведь возникает высокий риск привлечь проблемы в личной жизни.

Что интересно, в древности угол ассоциировался с местом, которое символически отделяло человека от семьи или сообщества. Считалось, что, сев там, девушка лишится счастливого семейного будущего.

В то же время согласно другим приметам, за праздничным столом почетные места предлагают гостям или старшим членам семьи, а угол оставался для тех, кто не имел на это права. Так, постепенно появилась ассоциация с одиночеством.

Впрочем, научных доказательств связи между местом за столом и семейным статусом нет. Приметы отражают мировоззрение и представления наших предков, но поверья не должны использоваться в принятии решений. Поэтому, сев на угол стола, не стоит думать об определенных угрозах вашему семейному счастью.

Правда ли, что нельзя сидеть на углу стола / Фото Freepik

