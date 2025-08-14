Мовляв, якщо дівчина сяде на куті стола, то не вийде заміж протягом наступних семи років. Чи правда це – розповідає LifeStyle24.

Чи правда, що не можна сидіти на куті стола, бо не вийдеш заміж?

У багатьох українських родинах застерігають, що не можна молодим дівчатами сидіти на куті стола. Адже виникає високий ризик притягнути проблеми в особистому житті.

Що цікаво, у давнину кут асоціювався з місцем, яке символічно відокремлювало людину від родини чи спільноти. Вважалося, що, сівши там, дівчина позбудеться щасливого сімейного майбутнього.

Водночас згідно з іншими прикметами, за святковим столом почесні місця пропонують гостям або старшим членам родини, а кут залишався для тих, хто не мав на це права. Так, поступово з'явилася асоціація з самотністю.

Втім, наукових доказів зв'язку між місцем за столом і сімейним статусом немає. Прикмети відображають світогляд та уявлення наших предків, але повір'я не повинні використовуватися у прийнятті рішень. Тож, сівши на кут стола, не варто думати про певні загрози вашому сімейному щастю.
Нагадаємо, що наша редакція днями вже розповідала про народні прикмети, які віщують позитивні зміни у житті.