У зв'язку з цим, дехто боїться передавати речі через поріг. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Чому не можна передавати речі через поріг?

За народними повір'ями, люди, які передавали речі через поріг, могли накликати на свою родину невдачі. Ба більше, разом із переданим предметом можна було ненароком позбутися позитивної енергії чи навіть сімейного щастя.

Водночас у давнину також вірили, що обмін речами на порозі міг притягнути сварки або непорозуміння між людьми. Тож у побуті предки завжди намагалися зайти в дім, щоб передати предмет, або вийти за межі оселі.

Втім, нині більшість людей пам'ятає, що прикмети не є науково обґрунтованими заборонами. Тому передавати речі чи ні – питання звички, ніж реальної небезпеки.

Чи можна передавати речі через поріг / Фото Freepik

Чи треба людям стукати по дереву, щоб не наврочити?

У кельтських і друїдських традиціях дерева також мали особливе значення. Вважалося, що дотик до кори або легкий стукіт по стовбуру викликає духів-охоронців, які зможуть захистити людину від лиха.

Водночас у слов'ян дерева асоціювалися з мостом між світом людей і світом духів. Стукіт по дереву вважався способом налагодити контакт із добрими силами, що могли захистити від хвороб або злих помислів.