В связи с этим, некоторые боятся передавать вещи через порог. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Почему нельзя передавать вещи через порог?

По народным поверьям, люди, которые передавали вещи через порог, могли навлечь на свою семью неудачи. Более того, вместе с переданным предметом можно было ненароком избавиться от положительной энергии или даже семейного счастья.

В то же время в древности также верили, что обмен вещами на пороге мог привлечь ссоры или недоразумения между людьми. Поэтому в быту предки всегда пытались зайти в дом, чтобы передать предмет, или выйти за пределы дома.

Впрочем, сейчас большинство людей помнит, что приметы не являются научно обоснованными запретами. Поэтому передавать вещи или нет – вопрос привычки, чем реальной опасности.

Можно ли передавать вещи через порог / Фото Freepik

Надо ли людям стучать по дереву, чтобы не сглазить?

В кельтских и друидских традициях деревья также имели особое значение. Считалось, что прикосновение к коре или легкий стук по стволу вызывает духов-хранителей, которые смогут защитить человека от беды.

В то же время у славян деревья ассоциировались с мостом между миром людей и миром духов. Стук по дереву считался способом наладить контакт с добрыми силами, которые могли защитить от болезней или злых помыслов.