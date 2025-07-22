Почему категорически нельзя носить одежду умершего родственника

Многие верят, что вещи умерших могут хранить определенную энергетику. Особенно это касается одежды, которая была на человеке в момент смерти или во время захоронения, пишет LifeStyle24.

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Почему нельзя носить одежду умершего?

Согласно народным приметам, одежда, в которой человек умер или был похоронен, категорически нельзя носить другим. Считается, что она может содержать в себе негативную энергетику, которая способна плохо влиять на жизнь нового владельца.

Человек, который сознательно или бессознательно носит вещи покойника, может предстать перед непредсказуемыми трудностями как в семейном кругу, так и в личных или профессиональных отношениях. Более того, возникает высокий риск привлечь в свою жизнь неожиданные конфликты и финансовые проблемы, которые приведут к эмоциональному истощению в будущем.

В то же время предметы, которые были на человеке в момент смерти или захоронения, не стоит оставлять у себя дома или использовать в личных целях. Ведь тогда человек рискует привлечь проблемы и беды в семью.

Почему нельзя носить одежду умершего / Фото Freepik

Что делать с телефоном умершего?

По словам священника Православной Церкви Украины Алексея Филюка, телефон умершего человека не нужно выбрасывать или избавляться от него. Отец призывает проявлять милосердие и благоразумие в таких ситуациях.

Так, есть немало нуждающихся и бедных людей, которым можно подарить этот смартфон. В то же время верующие имеют возможность сделать доброе дело и передать такой телефон на нужды Вооруженных Сил Украины.