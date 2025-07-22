Чому категорично не можна носити одяг померлого родича

Чимало людей вірять, що речі померлих можуть зберігати певну енергетику. Особливо це стосується одягу, який був на людині в момент смерті чи під час поховання, пише LifeStyle24.

Дивіться також Чому не можна ходити на кладовище в день народження померлого

Чому не можна носити одяг померлого?

Згідно з народними прикметами, одяг, у якому людина померла або була похована, категорично не можна носити іншим. Вважається, що він може містити у собі негативну енергетику, яка здатна погано впливати на життя нового власника.

Людина, яка свідомо чи несвідомо носить речі покійника, може постати перед непередбачуваними труднощами як у родинному колі, так і в особистих або професійних стосунках. Ба більше, виникає високий ризик привабити у своє життя несподівані конфлікти та фінансові проблеми, які призведуть до емоційного виснаження у майбутньому.

Водночас предмети, які були на людині в момент смерті чи поховання, не варто залишати у себе вдома чи використовувати з особистою метою. Адже тоді людина ризикує притягнути негаразди й біди у родину.

Чому не можна носити одяг померлого / Фото Freepik

Що робити з телефоном померлого?

За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, телефон померлої людини не потрібно викидати або позбуватися його. Отець закликає проявляти милосердя й розсудливість у таких ситуаціях.

Так, є чимало нужденних та бідних людей, яким можна подарувати цей смартфон. Водночас віряни мають можливість зробити добру справу й передати такий телефон на потреби Збройних Сил України.