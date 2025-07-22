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Чому категорично не можна носити одяг померлого родича

Влада Пономарьова
Основні тези

  • Одяг померлого, особливо той, у якому людина померла або була похована, вважається небезпечним через можливу негативну енергетику, що може вплинути на нових власників, викликаючи труднощі та конфлікти.

Чому не можна носити одяг померлого
Чому не можна носити одяг померлого / Колаж LifeStyle24

Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

Багато хто отримував у спадок речі від рідних чи близьких, які вже відійшли у вічність. І нерідко виникає питання, чи безпечно носити цей одяг.

Чимало людей вірять, що речі померлих можуть зберігати певну енергетику. Особливо це стосується одягу, який був на людині в момент смерті чи під час поховання, пише LifeStyle24.

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Чому не можна носити одяг померлого?

Згідно з народними прикметами, одяг, у якому людина померла або була похована, категорично не можна носити іншим. Вважається, що він може містити у собі негативну енергетику, яка здатна погано впливати на життя нового власника.

Людина, яка свідомо чи несвідомо носить речі покійника, може постати перед непередбачуваними труднощами як у родинному колі, так і в особистих або професійних стосунках. Ба більше, виникає високий ризик привабити у своє життя несподівані конфлікти та фінансові проблеми, які призведуть до емоційного виснаження у майбутньому.

Водночас предмети, які були на людині в момент смерті чи поховання, не варто залишати у себе вдома чи використовувати з особистою метою. Адже тоді людина ризикує притягнути негаразди й біди у родину.

Чому не можна носити одяг померлогоЧому не можна носити одяг померлого / Фото Freepik

Що робити з телефоном померлого?

За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, телефон померлої людини не потрібно викидати або позбуватися його. Отець закликає проявляти милосердя й розсудливість у таких ситуаціях.

Так, є чимало нужденних та бідних людей, яким можна подарувати цей смартфон. Водночас віряни мають можливість зробити добру справу й передати такий телефон на потреби Збройних Сил України.

Під час написання матеріалу були використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.