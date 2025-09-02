В 2025 году украинцы празднуют 231-годовщину с момента основания Одессы. Именно поэтому важно в этот день выразить любовь к этому городу и почтить его историю. Обычно одесситы проводят культурные мероприятия и встречи 2 сентября, где каждый чувствует себя частью большой городской семьи, пишет LifeStyle24.

По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем города в картинках и прозе, которые вы можете отправить жителям Одессы.

День Одессы 2025: как поздравить в картинках и прозе?

Поздравления с Днем города Одесса / Коллаж LifeStyle24

С Днем Одессы! Этот город вдохновляет, исцеляет и учит быть сильными. Его улицы помнят великие события и простые счастливые мгновения. Желаю тепла, мира и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Одесса и в дальнейшем остается символом несокрушимости и надежды.

Поздравление с Днем города Одесса / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем города Одесса! Пусть он развивается, будет комфортным и интересным для жителей и гостей. Пусть будет много красивых мест, где можно отдохнуть и узнать что-то новое. Пусть каждый житель будет счастлив от того, что здесь живет!

Поздравление с Днем города Одесса / Коллаж LifeStyle24

***

Желаю, чтобы Одесса развивалась, процветала, росла и молодела! Желаю жителям красивых, уютных домов, ухоженных дворов, чтобы у всех были счастливые улыбающиеся лица, чтобы дети росли в комфорте, учились в современных школах, а люди пожилого возраста не чувствовали себя забытыми. Пусть каждый житель гордится своим городом!

Поздравление с Днем города Одесса / Коллаж LifeStyle24

***

Друзья, я всех поздравляю с Днем Одессы и хочу пожелать мирного нам всем неба над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и замечательных возможностей роста и развития.

Поздравление с Днем города Одесса / Коллаж LifeStyle24