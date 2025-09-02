У 2025 році українці святкують 231-річницю з моменту заснування Одеси. Саме тому важливо у цей день висловити любов до цього міста та вшанувати його історію. Зазвичай одесити проводять культурні заходи та зустрічі 2 вересня, де кожен відчуває себе частиною великої міської родини, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Календар свят на вересень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

З нагоди свята наша редакція підготувала красиві привітання з Днем міста у картинках і прозі, які ви можете надіслати жителям Одеси.

День Одеси 2025: як привітати у картинках і прозі?

Привітання з Днем міста Одеса / Колаж LifeStyle24

З Днем Одеси! Це місто надихає, зцілює та вчить бути сильними. Його вулиці пам'ятають великі події й прості щасливі миті. Бажаю тепла, миру та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Одеса й надалі залишається символом незламності й надії.

Привітання з Днем міста Одеса / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем міста Одеса! Нехай воно розвивається, буде комфортним і цікавим для жителів і гостей. Нехай буде багато гарних місць, де можна відпочити й дізнатися щось нове. Нехай кожен житель буде щасливий від того, що тут живе!

Привітання з Днем міста Одеса / Колаж LifeStyle24

***

Бажаю, щоб Одеса розвивалася, процвітала, росла і молоділа! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди літнього віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!

Привітання з Днем міста Одеса / Колаж LifeStyle24

***

Друзі, я всіх вітаю з Днем Одеси і хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги й чудових можливостей росту і розвитку.

Привітання з Днем міста Одеса / Колаж LifeStyle24