У День матери важно поблагодарить каждую маму, которая подарила новую жизнь в этот мир. Пока в мае все поздравляют своих родных людей с праздником, мамы, которые потеряли ребенка, могут чувствовать боль внутри. В этот день важно не забывать, что они всегда будут оставаться матерями и продолжать любить своих детей. Друзья или члены семьи женщин, потерявших ребенка, могут напомнить им, что всегда будут рядом. Выслушайте истории матерей, если те хотят поделиться ими, и поинтересуйтесь, как матери хотели бы провести этот день. Самое главное – показать и подарить ту любовь, в которой нуждается мать, потерявшая ребенка.

LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем матери для тех, кто потерял детей. Отправьте эти поздравления тем, кто нуждается в теплых словах больше всего.

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Поздравления с Днем матери для тех, кто потерял детей: искренние слова и красивые картинки

Иногда кажется, что твоя боль невидима.

Кажется, что это бремя слишком тяжелое.

Кажется, боль хочет разорвать тебя на части.

Мы видим тебя.

Возможно, ты знала лишь её сердцебиение.

Возможно, ты её держала на руках.

Возможно, это произошло вчера или тридцать лет назад.

Мы знаем, что ты не забываешь.

Мы хотим, чтобы ты знала, что мы тоже.

Мы видим твою боль, мы видим твою большую, постоянную, бесконечную любовь.

Любовь, которая сильнее боли, сильнее разочарования, сильнее даже смерти.

Хотя ты, видимо, этого не чувствуешь, День матери тоже принадлежит тебе.

Сегодня мы особенно хотим, чтобы ты знала: ты считаешься, ты, по-прежнему, ее мама.

Ты никогда не одинока.

От матери к матери: тебя любят.

Поздравления с Днем матери / Коллаж LifeStyle24

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В День матери я хочу выразить вам свое уважение и почтение. Я знаю, что этот праздник может быть тяжелым для вас, поскольку вы потеряли своего сына, который стал на защиту украинского народа от захватчиков. Я хочу, чтобы вы знали, что ваш сын служил с честью и достоинством, и его вклад в защиту нашей страны мы будем помнить и уважать всегда. В этот день я хочу пожелать вам внутренней силы и вдохновения. Пусть воспоминания о вашем сыне наполняют сердце теплом.

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В этот День матери хочу обнять вас мыслями и сердцем. Ваш сын – герой, а вы – мать героя. Его любовь, достоинство и отвага живут в каждом воспоминании, в каждом нашем шаге к свободе. Спасибо вам за сына, за его мужество. Пусть память о нем будет светом, который никогда не погаснет. С уважением, теплом и благодарностью – сегодня и всегда.

Поздравление с Днем матери / Коллаж LifeStyle24

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В День матери благодарю вас, за подвиг, за ребенка, которая отдала жизнь, чтобы мы могли жить и работать, чтобы наше государство было единым и независимым. Ведь за каждым украинцем стоит женщина, сильная и одновременно – хрупкая, которая его вырастила, благословила и оберегала его своим материнским сердцем, нашла в себе силы благословить его на защиту Украины, за которую он отдал самое ценное – свою жизнь. Желаю вам Божьего благословения, крепкого здоровья, выдержки, благополучия, семейного согласия и мирного неба.