У День матері важливо подякувати кожній мамі, яка подарувала нове життя у цей світ. Поки у травні всі вітають своїх найрідніших людей зі святом, неньки, які втратили дитину, можуть відчувати біль всередині. У цей день важливо не забувати, що вони завжди залишатимуться матерями та продовжуватимуть любити своїх дітей. Друзі чи члени родини жінок, які втратили дитину, можуть нагадати їм, що завжди будуть поруч. Вислухайте історії матерів, якщо ті хочуть поділитися ними, та поцікавтеся, як неньки хотіли б провести цей день. Найголовніше – показати та подарувати ту любов, яку потребує мати, що втратила дитину.

LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем матері для тих, хто втратив дітей. Надішліть ці вітання тим, хто потребує теплих слів найбільше.

Цікаво Свято наближається: найгарніші привітання з Днем матері у картинках

Привітання з Днем матері для тих, хто втратив дітей: щирі слова й гарні картинки

Іноді здається, що твій біль невидимий.

Здається, що цей тягар надто тяжкий.

Здається, біль хоче розірвати тебе на частини.

Ми бачимо тебе.

Можливо, ти знала лише її серцебиття.

Можливо, ти її тримала на руках.

Можливо, це сталося вчора чи тридцять років тому.

Ми знаємо, що ти не забуваєш.

Ми хочемо, щоб ти знала, що ми також.

Ми бачимо твій біль, ми бачимо твою велику, постійну, нескінченну любов.

Любов, яка сильніша за біль, сильніша за розчарування, сильніша навіть за смерть.

Хоча ти, мабуть, цього не відчуваєш, День матері теж належить тобі.

Сьогодні ми особливо хочемо, щоб ти знала: ти вважаєшся, ти, як і раніше, її мама.

Ти ніколи не самотня.

Від матері до матері: тебе люблять.

Привітання з Днем матері / Колаж LifeStyle24

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У День матері я хочу висловити вам свою повагу та шану. Я знаю, що це свято може бути важким для вас, оскільки ви втратили свого сина, який став на захист українського народу від загарбників. Я хочу, щоб ви знали, що ваш син служив із честю та гідністю, і його внесок у захист нашої країни ми пам'ятатимемо і шануватимемо завжди. У цей день я хочу побажати вам внутрішньої сили та наснаги. Нехай згадки про вашого сина наповнюють серце теплом.

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У цей День матері хочу обійняти вас думками й серцем. Ваш син – герой, а ви – мати героя. Його любов, гідність і відвага живуть у кожному спогаді, у кожному нашому кроці до свободи. Дякую вам за сина, за його мужність. Нехай пам'ять про нього буде світлом, яке ніколи не згасне. З повагою, теплом і вдячністю – сьогодні й завжди.

Привітання з Днем матері / Колаж LifeStyle24

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У День матері дякую вам, за подвиг, за дитину, яка віддала життя, щоб ми могли жити й працювати, щоб наша держава була єдиною і незалежною. Адже за кожним українцем стоїть жінка, сильна і водночас – тендітна, яка його зростила, благословила й оберігала його своїм материнським серцем, знайшла в собі сили благословити його на захист України, за яку він віддав найцінніше – своє життя. Бажаю вам Божого благословення, міцного здоров'я, витримки, добробуту, родинної злагоди та мирного неба.