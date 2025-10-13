В этот день наши предки посещали баню вместе с семьями. О запретах и других праздниках 13 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти преподобного святых мучеников Карпа, Папилы и Агатоники
Епископ Карп и диакон Папила жили в городе Пергаме. Последний был состоятельным человеком, который обратил многих людей к христианству. Вместе с ним проповедовала веру его сестра Агатоника. Однако тогда происходили жестокие гонения на христиан, поэтому однажды римские власти обратили внимание на деятельность святых. Местный правитель приказал им принести жертву языческим богам в честь императора, но Карп, Папила и Агатоника решительно отказались. За свой отказ Карп и Папила подверглись ужасным пыткам. Так, их избили, а затем привязали к лошадям и волочили между городами, чтобы заставить отречься от веры. Впоследствии настала очередь Агатоники, которая заявила о желании следовать за своими наставниками. В конце концов, после того, как их бросили к диким зверям и в огонь, не нанесший никакого вреда, святым мученикам отсекли головы мечом.
Что нельзя делать?
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
- Не рекомендуется рассказывать свои планы.
- Не стоит смотреть в зеркало после захода солнца, потому что тогда притянете неудачи в жизнь.
Что еще отмечают?
- 13 октября отмечают Международный день скептика. Он также считается праздником критического мышления и здорового сомнения. День скептика поощряет людей задавать вопросы, искать доказательства и не доверять непроверенной информации. Главная цель праздника – популяризировать научный метод, логику и рациональность как ключевые инструменты для познания мира, особенно в эпоху быстрого распространения фейковых новостей.
- Также сегодня празднуют Международный день простого языка. Он посвящен продвижению идеи, что государственные, юридические и другие официальные документы должны быть написаны четким, простым и понятным языком. Его цель – бороться со сложным канцеляритом, что часто затрудняет взаимодействие людей с учреждениями, как отмечает Plain Language Association International.