У цей день наші предки відвідували лазню разом з родинами. Про заборони й інші свята 13 жовтня

День пам'яті преподобного святих мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки

Єпископ Карп та диякон Папіла жили у місті Пергамі. Останній був заможним чоловіком, який навернув багатьох людей до християнства. Разом з ним проповідувала віру його сестра Агатоніка. Однак тоді відбувалися жорстокі гоніння на християн, тому одного дня римська влада звернула увагу на діяльність святих. Місцевий правитель наказав їм принести жертву язичницьким богам на честь імператора, але Карп, Папіла та Агатоніка рішуче відмовилися. За свою відмову Карп і Папіла зазнали жахливих тортур. Так, їх побили, а потім прив'язали до коней і волочили між містами, щоб змусити зректися віри. Згодом настала черга Агатоніки, яка заявила про бажання слідувати за своїми наставниками. Зрештою, після того, як їх кинули до диких звірів та у вогонь, що не завдав жодної шкоди, святим мученикам відсікли голови мечем.

Що не можна робити?

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується розповідати свої плани.

Не варто дивитися в дзеркало після заходу сонця, бо тоді притягнете невдачі в життя.

