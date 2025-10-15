В этот день наши предки праздновали свадьбы и продолжали готовиться к зиме. О запретах и приметах на 15 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.
День памяти преподобного Евфимия
Он родился в городе Анкира, что в Галатии, в семье христиан. Во взрослом возрасте мужчина прошел военную службу и женился по принуждению матери. Когда Евфимий стал отцом, то понял, что хочет посвятить свою жизнь Господу. Так, мужчина покинул семью и отправился в монастырь. Евфимий начал жить на горе Олимп и учиться мудрости у наставников. Впоследствии святой перебрался на гору Афон, где много молился и боролся с искушениями.
Что интересно, Евфимий основал два монастыря возле Солуни, где учил других монахов и исцелял верующих. За это святой получил возможность видеть видения.
Известно, что мощи Евфимия хранятся в Солуни. Так, верующие могут прийти к святыне и попросить у преподобного помощи и исцеления.
Что нельзя делать?
- Не следует отправляться в дальние путешествия.
- Нельзя ссориться и спорить с близкими.
- Не рекомендуется конфликтовать, завидовать и сплетничать.
- Не стоит ходить в лес в одиночку, потому что тогда рискуете заблудиться.
Что еще отмечают?
- Ежегодно 15 октября отмечают Всемирный день студента. Этот праздник возник в Индии, чтобы почтить Абдул Калама, 11-го президента страны и выдающегося ученого. В этот день традиционно организуют различные лекции и конференции для студентов.
- Также в третью среду октября празднуют Всемирный день достоинства. Его основали в 2005 году во время Международного экономического форума. А впервые отметили этот день в Ванкувере, в Канаде, как отмечает Global Dignity. Главная цель праздника – помочь людям осознать важность человеческого достоинства в современном мире.