В этот день наши предки праздновали свадьбы и продолжали готовиться к зиме. О запретах и приметах на 15 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.

День памяти преподобного Евфимия

Он родился в городе Анкира, что в Галатии, в семье христиан. Во взрослом возрасте мужчина прошел военную службу и женился по принуждению матери. Когда Евфимий стал отцом, то понял, что хочет посвятить свою жизнь Господу. Так, мужчина покинул семью и отправился в монастырь. Евфимий начал жить на горе Олимп и учиться мудрости у наставников. Впоследствии святой перебрался на гору Афон, где много молился и боролся с искушениями.

Что интересно, Евфимий основал два монастыря возле Солуни, где учил других монахов и исцелял верующих. За это святой получил возможность видеть видения.

Известно, что мощи Евфимия хранятся в Солуни. Так, верующие могут прийти к святыне и попросить у преподобного помощи и исцеления.

Что нельзя делать?

Не следует отправляться в дальние путешествия.

Нельзя ссориться и спорить с близкими.

Не рекомендуется конфликтовать, завидовать и сплетничать.

Не стоит ходить в лес в одиночку, потому что тогда рискуете заблудиться.

