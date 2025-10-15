У цей день наші предки святкували весілля та продовжували готуватися до зими. Про заборони й прикмети на 15 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.

День пам'яті преподобного Євфимія

Він народився у місті Анкіра, що в Галатії, у родині християн. У дорослому віці чоловік пройшов військову службу та одружився за примусом матері. Коли Євфимій став батьком, то зрозумів, що хоче присвятити своє життя Господу. Так, чоловік покинув сім'ю та вирушив у монастир. Євфимій почав жити на горі Олімп і навчатися мудрості у наставників. Згодом святий перебрався на гору Афон, де багато молився та боровся зі спокусами.

Що цікаво, Євфимій заснував два монастирі біля Солуні, де навчав інших ченців та зцілював вірян. За це святий здобув можливість бачити видіння.

Відомо, що мощі Євфимія зберігаються у Солуні. Так, віряни можуть прийти до святині та попросити у преподобного допомоги та зцілення.

Що не можна робити?

Не слід вирушати в далекі подорожі.

Не можна сваритися та сперечатися з близькими.

Не рекомендується конфліктувати, заздрити та пліткувати.

Не варто ходити до лісу наодинці, бо тоді ризикуєте заблукати.

