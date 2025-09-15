В этот день наши предки заботились о скоте. О запретах и других праздниках 12 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти великомученика Никиты

Он был готом по происхождению и жил во времена, когда христианство только начало распространяться за Дунаем. Никиту окрестил епископ Феофил, участник І Никейского собора. Святой на протяжении жизни служил Господу и вдохновлял других людей примером своей преданности вере. Кроме этого, Никита обращал язычников в христианство. Однако впоследствии начались жестокие преследования верующих, которые устроил император Атанарих. Тогда святой открыто выразил свое недовольство политикой правителя и разоблачил несправедливость этих гонений.

За эти слова Никиту схватили и подвергали пыткам, пытаясь его заставить отречься от Христа. Однако святой остался непоколебимым в своей вере, поэтому через некоторое время принял мученическую смерть. Тело мужчины пытались сжечь, но этого не удалось сделать. Поэтому его тайно похоронили в месте, где начали происходить многочисленные чудеса, в частности исцеления от болезней.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит стричь ногти и волосы, потому что тогда притянете проблемы в жизнь.

Не рекомендуется справлять свадьбы.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

