В этот день наши предки заботились о скоте. О запретах и других праздниках 12 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти великомученика Никиты
Он был готом по происхождению и жил во времена, когда христианство только начало распространяться за Дунаем. Никиту окрестил епископ Феофил, участник І Никейского собора. Святой на протяжении жизни служил Господу и вдохновлял других людей примером своей преданности вере. Кроме этого, Никита обращал язычников в христианство. Однако впоследствии начались жестокие преследования верующих, которые устроил император Атанарих. Тогда святой открыто выразил свое недовольство политикой правителя и разоблачил несправедливость этих гонений.
За эти слова Никиту схватили и подвергали пыткам, пытаясь его заставить отречься от Христа. Однако святой остался непоколебимым в своей вере, поэтому через некоторое время принял мученическую смерть. Тело мужчины пытались сжечь, но этого не удалось сделать. Поэтому его тайно похоронили в месте, где начали происходить многочисленные чудеса, в частности исцеления от болезней.
Что нельзя делать?
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит стричь ногти и волосы, потому что тогда притянете проблемы в жизнь.
- Не рекомендуется справлять свадьбы.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
Что еще отмечают?
- 15 сентября ежегодно празднуют День войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных Сил Украины. Его установили в 2022 году приказом тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В этот день принято чествовать бойцов, которые защищают население от химического оружия.
- Также сегодня в мире отмечают Международный день демократии. Его ввели в 2007 году с целью распространения идеи свободы мысли и прав человека.
- Кроме этого, 15 сентября люди отмечают Международный день точки. Что интересно, это праздник появился в 2009 году благодаря книге "Точка", автором которой является английский писатель Питер Рейнольдс. Эта история рассказывает школьницу, которая хотела всех убедить, что не умеет рисовать. Для этого она ставила точки на бумаге, вместо того, чтобы создать полноценный рисунок. Однако впоследствии учителя помогли раскрыть ее творческий потенциал.