В этот день наши предки занимались уборкой дома. О запретах и других праздниках на 16 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года

День памяти святой Людмилы

Она была княгиней и женой чешского князя Боржовия. Вместе с мужем она приняла крещение от святого Мефодия и искренне заботилась о распространении христианской веры среди своего народа. В частности, строила храмы, приглашала священников и поддерживала Церковь. После смерти Боржовия Людмила вела благочестивую жизнь и помогала своему сыну Вратиславу в управлении княжеством. Когда он умер, власть унаследовал его сын Вячеслав, воспитанием которого занималась Людмила. Ее невестка Драгомира, стремившаяся вернуть языческие обычаи, ненавидела святую, поэтому приказала убить ее. Так, впоследствии святая Людмила погибла в муках. Впрочем, через некоторое время на ее могиле начали происходить удивительные исцеления, а впоследствии князь Вячеслав перенес мощи святой в Прагу.

Что нельзя делать?

Не стоит смотреть в зеркало вечером, потому что тогда привлечете негатив в жизнь.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Что еще отмечают?