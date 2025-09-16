У цей день наші предки займалися прибиранням вдома. Про заборони та інші свята на 16 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святої Людмили

Вона була княгинею та дружиною чеського князя Боржовія. Разом із чоловіком вона прийняла хрещення від святого Мефодія та щиро дбала про поширення християнської віри серед свого народу. Зокрема, будувала храми, запрошувала священників та підтримувала Церкву. Після смерті Боржовія Людмила вела благочестиве життя і допомагала своєму синові Вратиславу в управлінні князівством. Коли він помер, владу успадкував його син В'ячеслав, вихованням якого опікувалася Людмила. Її невістка Драгомира, що прагнула повернути язичницькі звичаї, ненавиділа святу, тому наказала вбити її. Так, згодом свята Людмила загинула в муках. Втім, через деякий час на її могилі почали відбуватися дивовижні зцілення, а згодом князь В'ячеслав переніс мощі святої до Праги.

Що не можна робити?

Не варто дивитися в дзеркало ввечері, бо тоді привабите негатив у життя.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується займатися важкою фізичною роботою.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?