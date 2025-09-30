В этот день наши предки проводили обряд замены старой соломы в подушках и матрасах на свежую, а старую – сжигали, чтобы уберечь себя от болезней и всего плохого. О запретах и других праздниках 30 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти священномученика Григория
Он родился в 257 году в роду царей Арсакидов. Свое детство парень провел в Каппадокии, где был воспитан в христианской вере. Повзрослев, Григорий женился и стал отцом двух сыновей. Однако после смерти своей жены святой решил посвятить жизнь служению Богу. В связи с тем, что отец Григория совершил покушение на короля Армении, священномученику пришлось стать слугой правителя, чтобы искупить грех родного человека. За преданность Христу он подвергся жестоким пыткам и провел 14 лет во рву со змеями, но остался невредимым. Когда жестокий царь Тиридат тяжело заболел, Григорий молитвами спас правителя. После этого глава государства принял крещение, а с ним и весь армянский народ. Святой Григорий стал первым епископом Армении и заслужил звание – просветитель страны. Последние годы своей жизни он провел в пустыне, где и отошел в вечность примерно в 335 году.
Что нельзя делать?
- Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Нельзя говорить с незнакомцами, потому что тогда накличете несчастье в семью.
- Не следует носить грязную одежду.
- Не рекомендуется смотреть в зеркало после захода солнца.
Что еще отмечают?
- 30 сентября по старому стилю в Украине чествуют День ангела Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В этот праздник принято вспоминать истории трех сестер-мучениц и их матери, которые погибли из-за преданности христианству. София назвала своих дочерей в честь добродетелей, которыми должен обладать каждый христианин.
- Также сегодня отмечают Всеукраинский день библиотек. Его установили в 1998 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы, как указано на Официальном портале Верховной Рады. В этот день стоит поздравить библиотекарей, которые занимаются важным делом. Что интересно, сейчас в Украине насчитывается более 30 тысяч библиотек.