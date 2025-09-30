В этот день наши предки проводили обряд замены старой соломы в подушках и матрасах на свежую, а старую – сжигали, чтобы уберечь себя от болезней и всего плохого. О запретах и других праздниках 30 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Григория

Он родился в 257 году в роду царей Арсакидов. Свое детство парень провел в Каппадокии, где был воспитан в христианской вере. Повзрослев, Григорий женился и стал отцом двух сыновей. Однако после смерти своей жены святой решил посвятить жизнь служению Богу. В связи с тем, что отец Григория совершил покушение на короля Армении, священномученику пришлось стать слугой правителя, чтобы искупить грех родного человека. За преданность Христу он подвергся жестоким пыткам и провел 14 лет во рву со змеями, но остался невредимым. Когда жестокий царь Тиридат тяжело заболел, Григорий молитвами спас правителя. После этого глава государства принял крещение, а с ним и весь армянский народ. Святой Григорий стал первым епископом Армении и заслужил звание – просветитель страны. Последние годы своей жизни он провел в пустыне, где и отошел в вечность примерно в 335 году.

Что нельзя делать?

Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Нельзя говорить с незнакомцами, потому что тогда накличете несчастье в семью.

Не следует носить грязную одежду.

Не рекомендуется смотреть в зеркало после захода солнца.

Что еще отмечают?