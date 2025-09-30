У цей день наші предки проводили обряд заміни старої соломи в подушках і матрацах на свіжу, а стару – спалювали, щоб уберегти себе від хвороб та всього поганого. Про заборони й інші свята 30 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Григорія

Він народився у 257 році в роду царів Арсакідів. Своє дитинство хлопець провів у Каппадокії, де був вихований у християнській вірі. Подорослішавши, Григорій одружився та став батьком двох синів. Однак після смерті своєї дружини святий вирішив присвятити життя служінню Богові. У зв'язку з тим, що батько Григорія скоїв замах на короля Вірменії, священномученику довелося стати слугою правителя, щоб спокутати гріх рідної людини. За відданість Христу він зазнав жорстоких катувань і провів 14 років у рові зі зміями, але залишився неушкодженим. Коли жорстокий цар Тиридат тяжко захворів, Григорій молитвами врятував правителя. Після цього голова держави прийняв хрещення, а з ним і весь вірменський народ. Святий Григорій став першим єпископом Вірменії та заслужив звання – просвітник країни. Останні роки свого життя він провів у пустелі, де й відійшов у вічність приблизно у 335 році.

Що не можна робити?

Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна говорити з незнайомцями, бо тоді накличете нещастя в родину.

Не слід носити брудний одяг.

Не рекомендується дивитися в дзеркало після заходу сонця.

