У цей день наші предки проводили обряд заміни старої соломи в подушках і матрацах на свіжу, а стару – спалювали, щоб уберегти себе від хвороб та всього поганого. Про заборони й інші свята 30 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті священномученика Григорія
Він народився у 257 році в роду царів Арсакідів. Своє дитинство хлопець провів у Каппадокії, де був вихований у християнській вірі. Подорослішавши, Григорій одружився та став батьком двох синів. Однак після смерті своєї дружини святий вирішив присвятити життя служінню Богові. У зв'язку з тим, що батько Григорія скоїв замах на короля Вірменії, священномученику довелося стати слугою правителя, щоб спокутати гріх рідної людини. За відданість Христу він зазнав жорстоких катувань і провів 14 років у рові зі зміями, але залишився неушкодженим. Коли жорстокий цар Тиридат тяжко захворів, Григорій молитвами врятував правителя. Після цього голова держави прийняв хрещення, а з ним і весь вірменський народ. Святий Григорій став першим єпископом Вірменії та заслужив звання – просвітник країни. Останні роки свого життя він провів у пустелі, де й відійшов у вічність приблизно у 335 році.
Що не можна робити?
- Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не можна говорити з незнайомцями, бо тоді накличете нещастя в родину.
- Не слід носити брудний одяг.
- Не рекомендується дивитися в дзеркало після заходу сонця.
Що ще відзначають?
- 30 вересня за старим стилем в Україні вшановують День ангела Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. У це свято заведено згадувати історії трьох сестер-мучениць та їхньої неньки, які загинули через відданість християнству. Софія назвала своїх доньок на честь чеснот, якими має володіти кожен християнин.
- Також сьогодні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Його встановили у 1998 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми, як зазначено на Офіційному порталі Верховної Ради. У цей день варто привітати бібліотекарів, які займаються важливою справою. Що цікаво, нині в Україні налічується понад 30 тисяч бібліотек.