В этот день наши предки срывали рябину и ставили ее в доме, потому что верили, что она оберегает дом от беды. О запретах и приметах на 8 сентября – рассказывает LifeStyle 24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Не пропустите С Рождеством Пресвятой Богородицы 2025: лучшие картинки-поздравления с праздником

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

Святые Иоаким и Анна жили в Назарете и долгое время мечтали о ребенке. Однако годы шли, а их супруги оставались бездетными. Это приносило им много грусти и переживаний, и одновременно они не переставали искренне молиться, прося у Господа дар отцовства. Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву. Впрочем, священник отказался принять ее, ведь муж не имел детей. Вернувшись домой, Анна снова обратилась в молитве к Господу, умоляя о Его милосердии. Вскоре их молитвы были услышаны. Так, Архангел Гавриил возвестил Иоакиму и Анне радостную новость – они станут родителями девочки Марии, которой суждено было подарить миру Спасителя.

Что нельзя делать?

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать или вышивать.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.

Не следует тяжело работать в день праздника.

Народные приметы

Если на траве увидите иней, то скоро будет холодно.

Если на улице теплая погода, то зима придет поздно.

Если небо будет красным вечером, то вскоре пойдет дождь.

Если птицы летают высоко, то осень будет теплой.

Что еще отмечают?