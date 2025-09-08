В этот день наши предки срывали рябину и ставили ее в доме, потому что верили, что она оберегает дом от беды. О запретах и приметах на 8 сентября – рассказывает LifeStyle 24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
Не пропустите С Рождеством Пресвятой Богородицы 2025: лучшие картинки-поздравления с праздником
Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника
Святые Иоаким и Анна жили в Назарете и долгое время мечтали о ребенке. Однако годы шли, а их супруги оставались бездетными. Это приносило им много грусти и переживаний, и одновременно они не переставали искренне молиться, прося у Господа дар отцовства. Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву. Впрочем, священник отказался принять ее, ведь муж не имел детей. Вернувшись домой, Анна снова обратилась в молитве к Господу, умоляя о Его милосердии. Вскоре их молитвы были услышаны. Так, Архангел Гавриил возвестил Иоакиму и Анне радостную новость – они станут родителями девочки Марии, которой суждено было подарить миру Спасителя.
Что нельзя делать?
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать или вышивать.
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, потому что тогда привлечете неурядицы в жизнь.
- Не следует тяжело работать в день праздника.
Народные приметы
- Если на траве увидите иней, то скоро будет холодно.
- Если на улице теплая погода, то зима придет поздно.
- Если небо будет красным вечером, то вскоре пойдет дождь.
- Если птицы летают высоко, то осень будет теплой.
Что еще отмечают?
- 8 сентября традиционно отмечают Международный день солидарности журналистов. Его ввели во время Четвертого собрания Международной организации журналистов в 1958 году. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что 8 сентября 1942 года нацисты казнили чешского журналиста Юлиуса Фучика. В неволе писатель написал свою самую известную книгу "Репортаж, писаный в петле", за которую посмертно получил Международную премию мира.
- Также 8 сентября по старому стилю верующие отмечают Сретение Владимирской иконы Божьей Матери. В праздник верующие молятся Деве Марии, чтобы Она помогла защитить их от врагов, вылечить от болезней и справиться с жизненными трудностями.