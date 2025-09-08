У цей день наші предки зривали горобину та ставили її в будинку, бо вірили, що вона оберігає оселю від біди. Про заборони й прикмети на 8 вересня – розповідає LifeStyle 24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята

Святі Йоаким та Анна мешкали в Назареті й довгий час мріяли про дитину. Проте роки минали, а їхнє подружжя залишалося бездітним. Це приносило їм багато смутку й переживань, та водночас вони не переставали щиро молитися, просячи в Господа дар батьківства. Одного разу Йоаким вирушив до Єрусалимського храму, щоб принести жертву. Втім, священник відмовився прийняти її, адже чоловік не мав дітей. Повернувшись додому, Анна знову звернулася в молитві до Господа, благаючи про Його милосердя. Невдовзі їхні молитви були почуті. Так, Архангел Гавриїл сповістив новину – подружжя стане батьками дівчинки Марії, якій судилося подарувати світові Спасителя.

Що не можна робити?

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, вязати або вишивати.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді привабите негаразди в життя.

Не слід важко працювати в день свята.

Народні прикмети

Якщо на траві побачите іній, то скоро буде холодно.

Якщо надворі тепла погода, то зима прийде пізно.

Якщо небо буде червоним ввечері, то незабаром піде дощ.

Якщо птахи літають високо, то осінь буде теплою.

Що ще відзначають?