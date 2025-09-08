У цей день наші предки зривали горобину та ставили її в будинку, бо вірили, що вона оберігає оселю від біди. Про заборони й прикмети на 8 вересня – розповідає LifeStyle 24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Не пропустіть З Різдвом Пресвятої Богородиці 2025: найкращі картинки-привітання зі святом
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята
Святі Йоаким та Анна мешкали в Назареті й довгий час мріяли про дитину. Проте роки минали, а їхнє подружжя залишалося бездітним. Це приносило їм багато смутку й переживань, та водночас вони не переставали щиро молитися, просячи в Господа дар батьківства. Одного разу Йоаким вирушив до Єрусалимського храму, щоб принести жертву. Втім, священник відмовився прийняти її, адже чоловік не мав дітей. Повернувшись додому, Анна знову звернулася в молитві до Господа, благаючи про Його милосердя. Невдовзі їхні молитви були почуті. Так, Архангел Гавриїл сповістив новину – подружжя стане батьками дівчинки Марії, якій судилося подарувати світові Спасителя.
Що не можна робити?
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, вязати або вишивати.
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді привабите негаразди в життя.
- Не слід важко працювати в день свята.
Народні прикмети
- Якщо на траві побачите іній, то скоро буде холодно.
- Якщо надворі тепла погода, то зима прийде пізно.
- Якщо небо буде червоним ввечері, то незабаром піде дощ.
- Якщо птахи літають високо, то осінь буде теплою.
Що ще відзначають?
- 8 вересня традиційно відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Його запровадили під час Четвертого зібрання Міжнародної організації журналістів у 1958 році. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що 8 вересня 1942 року нацисти стратили чеського журналіста Юліуса Фучика. У неволі письменник написав свою найвідомішу книгу "Репортаж, писаний у зашморгу", за яку посмертно здобув Міжнародну премію миру.
- Також 8 вересня за старим стилем віряни відзначають Стрітення Володимирської ікони Божої Матері. У свято віряни моляться до Діви Марії, щоб Вона допомогла захистити їх від ворогів, вилікувати від хвороб та впоратися з життєвими труднощами.