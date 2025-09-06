Именно такие необычные фамилии сохранились до наших дней. Подробнее о странных украинских родовых именах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на портал "Украинский интерес".

Какие странные украинские фамилии имеют интересное значение?

Некоторые украинские фамилии звучат настолько необычно, что невольно вызывают улыбку или искреннее удивление. Они могут происходить от древних прозвищ, странных слов, занятий или даже случайных обстоятельств, в которых оказались наши предки. Среди родовых имен, которые имеют интересное значение:

Сагайдак – "кожаная сумка для стрел";

– "кожаная сумка для стрел"; Бородай – "бородатый человек";

– "бородатый человек"; Цюпа – "хижина" или "тюрьма";

– "хижина" или "тюрьма"; Стогний – "человек, который постоянно стонет и жалуется";

– "человек, который постоянно стонет и жалуется"; Махина – "тяжелый, громоздкий предмет, большое сооружение и т.д.";

– "тяжелый, громоздкий предмет, большое сооружение и т.д."; Копыто – "деревянное сапожное орудие, которым пользуются для изготовления обуви";

– "деревянное сапожное орудие, которым пользуются для изготовления обуви"; Солодуха – "блюдо, приготовленное из ржаного солода";

– "блюдо, приготовленное из ржаного солода"; Бевзь – "глупый человек";

– "глупый человек"; Рогаль – "вол с большими рогами";

– "вол с большими рогами"; Бодня – "деревянная низкая бочка с крышкой";

– "деревянная низкая бочка с крышкой"; Кучма – "высокая баранья шапка" или "взъерошенные волосы";

– "высокая баранья шапка" или "взъерошенные волосы"; Малай – "вид кукурузного или горохового хлеба";

– "вид кукурузного или горохового хлеба"; Говоруха – "та, что любит поговорить" или "болтунья";

– "та, что любит поговорить" или "болтунья"; Гнида – "яйцо вши";

– "яйцо вши"; Стадник – "пастух";

– "пастух"; Рогалик – "булочка в виде рога";

– "булочка в виде рога"; Смуглый – "смуглый человек";

– "смуглый человек"; Чупрун – "простолюдин";

– "простолюдин"; Рогач – "самец-олень с рогами" или "жук, верхняя челюсть которого имеет форму рога";

– "самец-олень с рогами" или "жук, верхняя челюсть которого имеет форму рога"; Колодий – "большой нож с деревянной колодкой" или "колесник".

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

