Именно такие необычные фамилии сохранились до наших дней. Подробнее о странных украинских родовых именах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на портал "Украинский интерес".
Какие странные украинские фамилии имеют интересное значение?
Некоторые украинские фамилии звучат настолько необычно, что невольно вызывают улыбку или искреннее удивление. Они могут происходить от древних прозвищ, странных слов, занятий или даже случайных обстоятельств, в которых оказались наши предки. Среди родовых имен, которые имеют интересное значение:
- Сагайдак – "кожаная сумка для стрел";
- Бородай – "бородатый человек";
- Цюпа – "хижина" или "тюрьма";
- Стогний – "человек, который постоянно стонет и жалуется";
- Махина – "тяжелый, громоздкий предмет, большое сооружение и т.д.";
- Копыто – "деревянное сапожное орудие, которым пользуются для изготовления обуви";
- Солодуха – "блюдо, приготовленное из ржаного солода";
- Бевзь – "глупый человек";
- Рогаль – "вол с большими рогами";
- Бодня – "деревянная низкая бочка с крышкой";
- Кучма – "высокая баранья шапка" или "взъерошенные волосы";
- Малай – "вид кукурузного или горохового хлеба";
- Говоруха – "та, что любит поговорить" или "болтунья";
- Гнида – "яйцо вши";
- Стадник – "пастух";
- Рогалик – "булочка в виде рога";
- Смуглый – "смуглый человек";
- Чупрун – "простолюдин";
- Рогач – "самец-олень с рогами" или "жук, верхняя челюсть которого имеет форму рога";
- Колодий – "большой нож с деревянной колодкой" или "колесник".
Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik
Самые странные имена, которыми сейчас называют детей в Украине
- В современном мире украинские родители все смелее экспериментируют с выбором имен для своих детей. Взрослые используют фантазию и вспоминают давние традиции, формируя особые варианты.
- Среди экзотических женских имен, которыми чаще всего называли детей в 2025 году году: Алиша, Ассоль, Валькирия, Лукерья, Аврора и Жасмин. Также можно услышать сложные и совсем неожиданные варианты вроде Лия-Айлин, Эден Росе или Муначимсо Айв.
- Не менее оригинальными оказались и выборы имен для мальчиков. В свидетельствах о рождении появились такие варианты, как Арей, Платон, Эней, Аскольд, Зореслав и Радомир. Некоторые из них имеют исторические или мифологические корни, а другие удивляют современностью, в частности Космос, Люцифер или Оскар.