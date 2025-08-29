В этот день наши предки выпекали хлеб и собирали зрелые орехи. О запретах и приметах на 29 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025 года

Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя

Иоанн Предтеча обличал царя Ирода за брак с Иродиадой, женой его брата. Правитель боялся гнева народа, который считал святого пророком. Именно поэтому приказал посадить Крестителя вместо того, чтобы казнить. Впоследствии, во время празднования дня рождения Ирод устроил пир, где дочь Иродиады, Соломия, исполнила танец, который чрезвычайно понравился царю. Пораженный правитель пообещал выполнить любую просьбу девушки. Тогда Соломия попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Через некоторое время Ирод приказал казнить пророка.

Что нельзя делать?

Не следует брать в руки острые предметы.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не стоит есть продукты красного цвета, потому что они будут напоминать кровь Иоанна Предтечи.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

О других запретах на Усекновение главы Иоанна Предтечи – читайте далее в материале.

Народные приметы

Если услышите гром, то осень будет теплой.

Если журавли уже улетели в теплые края, то ожидайте холодов.

Если будет летать много гусей, то скоро пойдет дождь.

Если на деревьях уже не останется листьев, то бабье лето будет длительным.

Что еще отмечают

День памяти защитников Украины. Его ежегодно отмечают 29 августа. Этот праздник установил Указ Президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году. В этот день принято чтить память украинцев, которые погибли в борьбе с врагом во время российско-украинской войны.