У цей день наші предки випікали хліб і збирали зрілі горіхи. Про заборони й прикмети на 29 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

Іван Предтеча викривав царя Ірода за шлюб з Іродіадою, дружиною його брата. Правитель боявся гніву народу, який вважав святого пророком. Саме тому наказав ув'язнити Хрестителя замість того, щоб стратити. Згодом, під час святкування дня народження Ірод влаштував бенкет, де дочка Іродіади, Соломія, виконала танець, який надзвичайно сподобався цареві. Вражений правитель пообіцяв виконати будь-яке прохання дівчини. Тоді Соломія попросила принести їй на блюді голову Івана Хрестителя. Через деякий час Ірод наказав стратити пророка.

Що не можна робити?

Не слід брати в руки гострі предмети.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто їсти продукти червоного кольору, бо вони нагадуватимуть кров Івана Предтечі.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо почуєте грім, то осінь буде теплою.

Якщо журавлі вже відлетіли у теплі краї, то очікуйте холодів.

Якщо літатиме багато гусей, то скоро піде дощ.

Якщо на деревах вже не залишиться листя, то бабине літо буде тривалим.

Що ще відзначають

День пам'яті захисників України. Його щорічно відзначають 29 серпня. Це свято встановив Указ Президента України Володимира Зеленського у 2019 році. У цей день заведено вшановувати пам'ять українців, які загинули в боротьбі з ворогом під час російсько-української війни.