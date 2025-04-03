Как отмечает 24 Канал со ссылкой на Vogue, в детстве Олеся хотела стать врачом, акушеркой-гинекологом.

Смотрите также В Метинвест Политехнике началась вступительная кампания: ветеранов принимают по упрощенной программе

Мечтала увидеть, как рождается жизнь. Здесь, на комбинате, она тоже рождается. Просто из расплавленного сырья – железной руды, агломерата, окатков и кокса – мы получаем продукцию, необходимую человечеству,

– рассказывает Олеся Голуб.

Речь идет о чугуне, арматуре и стальном прокате, которые нужны для возведения высоток и мостов, прокладки железной дороги и метро.

В металлургию Олеся попала случайно: экзамены в Днепровский государственный технический университет сдала за компанию с подругой. Начинала в доменном цехе на рабочей должности, впоследствии перешла на административную работу. Полгода назад ей предложили стать мастером производства. Она колебалась: "Если на предыдущей должности отвечала за документы, то здесь – за жизнь людей".

Олеся Голуб овладела профессией, которую стереотипно считают мужской / Фото Vogue

Сейчас она руководит участком, куда гигантские грузовые ковши доставляют шлак после выпуска из доменной печи. Голуб контролирует процесс транспортировки, распределяет подчиненных на отдельных участках, следит за безопасностью. Работа тяжелая: шумы, высокая температура, душный воздух – поэтому ее традиционно считают мужской. Преодолевать этот стереотип Олесю побуждают не только собственные амбиции, но и реалии жизни: часть металлургов сейчас в ВСУ, поэтому некоторыми профессиями, которые раньше были за мужчинами, овладевают женщины.

Ранее издание The Monitor также отмечало, что война и мобилизация расширили карьерные возможности для женщин – все чаще они получают должности, которые ранее считались сугубо мужскими, в том числе в шахтах и металлургии.