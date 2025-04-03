Як зазначає 24 Канал із посиланням на Vogue, у дитинстві Олеся хотіла стати лікаркою, акушеркою-гінекологинею.

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Мріяла побачити, як народжується життя. Тут, на комбінаті, воно теж народжується. Просто з розплавленої сировини – залізної руди, агломерату, окатків і коксу – ми отримуємо продукцію, необхідну людству,

– розповідає Олеся Голуб.

Йдеться про чавун, арматуру і сталевий прокат, які потрібні для зведення висоток і мостів, прокладання залізниці й метро.

У металургію Олеся потрапила випадково: іспити до Дніпровського державного технічного університету склала за компанію з подругою. Починала в доменному цеху на робочій посаді, згодом перейшла до адміністративної роботи. Пів року тому їй запропонували стати майстринею виробництва. Вона вагалася: "Якщо на попередній посаді відповідала за документи, то тут – за життя людей".

Олеся Голуб опанувала професію, яку стереотипно вважають чоловічою / Фото Vogue

Зараз вона керує дільницею, куди гігантські вантажні ковші доставляють шлак після випуску з доменної печі. Голуб контролює процес транспортування, розподіляє підлеглих на окремих ділянках, стежить за безпекою. Робота важка: шуми, висока температура, задушливе повітря – тому її традиційно вважають чоловічою. Долати цей стереотип Олесю спонукають не лише власні амбіції, але й реалії життя: частина металургів зараз у ЗСУ, тож деякі професії, що раніше були за чоловіками, опановують жінки.

Раніше видання The Monitor також відзначало, що війна та мобілізація розширили кар'єрні можливості для жінок – все частіше вони опановують посади, які раніше вважалися суто чоловічими, у тому числі в шахтах та металургії.