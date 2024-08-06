Там вони поговорили з жінками, які вирішили перейти на чоловічі спеціальності, та дізналися, як війна руйнує гендерні кордони в Україні.

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Війна та мобілізація розширили кар'єрні можливості для жінок у вугільній галузі

Війна створила значні виклики для "Метінвест Покровськвугілля". Близько 1 000 працівників компанії мобілізували до української армії, а близько 1 500 людей переїхало до безпечніших регіонів разом зі своїми родинами. У відповідь на ці виклики працівниці компанії беруть на себе більше навантаження й обіймають більш критичні посади.

"Як зазначає Андрій Акулич, генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля", зараз жінки становлять третину персоналу – проти майже чверті до війни. Традиційно жінки на вугільній шахті були обмежені такими посадами, як оператор підіймача або адміністратор приміщень, де шахтарі отримують ліхтарі та кисневе обладнання. Тепер жінки замінили чоловіків на деяких підземних професіях, таких як оператор насосних станцій та електричних машин", – пише The Monitor.

Навчальний центр "Метінвест Покровськвугілля", який очолює Лариса Батрух, теж адаптувався до нових реалій: зараз там навчається близько 50 студентів, серед яких є жінки. Один із викладачів, Євген Меженний, відповідає за навчання зварювальників та операторів машин, і він вражений поступовим переходом жінок до традиційно чоловічих посад.

Все проходить дуже гладко, без великих перешкод. Українські жінки дуже розумні та працьовиті. Багато з них раніше були викладачками або бухгалтерками, а зараз вони докладають багато зусиль до нового навчання,

– розповів виданню Євген Меженний.

"Україна не вистояла б без внеску жінок в економіку"

Втім, видобуток вугілля – не єдина галузь, де війна зруйнувала традиційні гендерні бар'єри. Жінки також прийшли в інші традиційно чоловічі професії, такі як водіння автобусів або далекобійних вантажівок. Оскільки в Україні автомобільний транспорт зараз має важливе значення для імпорту та експорту товарів, участь жінок у цих професіях є життєво необхідною, вказує The Monitor.

Сьогодні Україна не вистояла б без внеску жінок в економіку. Ми маємо пам'ятати, що 4 мільйони українських жінок працездатного віку виїхали за кордон. В армії служить менше чоловіків, ніж українських жінок перебуває за кордоном,

– розповіла виданню Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи.

Викладач Євген Меженний погоджується. "Я не знаю, що було б з економікою України, якби не жінки", – каже він.