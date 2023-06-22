Ліквідація російських силовиків на Херсонщині: як це впливає на спротив місцевого населення

В Україні успішно ліквідовують високопоставлених російських силовиків. Так, на концерт до Кобзона вже успішно відправилися полковник Сєргєй Постовалов та генерал-майор Сєргєй Горячьов. Вони не просто так безпосередньо перебували на тимчасово окупованій території.

Про це 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він пояснив настрої людей на тимчасово окупованій території і силу їхнього спротиву.

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Росіяни не залякають українців

За словами Соболевського, на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині діє потужний протестний рух. Абсолютна більшість мешканців не підтримує "руській мір" і навіть російська система тиску на населення не діє.

"Вони (росіяни – 24 Канал) спочатку намагалися підкупити людей своїми "програмами підтримки", роздачею грошей та іншим. Зараз вони бачать, що їхня паспортизація діє тільки репресивними методами, коли люди вимушені отримувати ці паспорти, погоджуватися, щоб врятувати своє життя та здоров'я", – пояснив посадовець.

Юрій Соболевський про обстановку на тимчасово окупованій частині Херсонщини: дивитись відео

Тому російські окупанти шукають потужний репресивний механізм, який може допомогти їм стримати протестний рух на тимчасово окупованій частині Херсонщини і встановити контроль над цією територією. Утім, це їм не вдається.

Намагаються вони боротися і з партизанським рухом, тому що кількість людей, яка зараз там допомагає ЗСУ пришвидшити звільнення Херсонщини, дуже велика. Незважаючи на те, що і фільтраційні заходи постійно посилюються, і перевірки проводяться – це їм не допомагає,

– зазначив Соболевський.

Він додав, якщо окупантам і вдалося трохи зменшити цей рух, то абсолютно придушити не вдасться.

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